Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Kas 2020 - 19:46- Sağlık G: 08 Kas 2020 - 19:47

O ilde 4 köy karantinaya alındı

ABONE OL Google News Sayfamız

Burdur Valisi Arslantaş: "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Burdur'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı.

Valilikten alınan bilgiye göre, Suludere, İlyas, Çatağıl, Çine köylerinde Kovid-19 vakaları ve temaslı kişilerin sayısında artış tespit edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bu köylerde 14 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekiplerince köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından, sosyal hareketi azaltmadıkça virüsten korunamayacağını bildirdi.

Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran her tür kalabalıktan uzak kalınması gerektiğini vurgulayan Arslantaş, "Virüs çok hızlı, ondan daha hızlı olmanın tek yolu hareketi azaltıp, evimizde kalmaktır." ifadesini kullandı.
# burdur, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Karantina, köy, yeni tip koronavirüs, sosyal medya, koronavirüs, Kovid-19, karar

08 Kas 2020 - 19:46 AA Burdur- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020
Dirsek Ağrısı İçin Egzersiz Önerileri ! mask
Dirsek Ağrısı İçin Egzersiz Önerileri !
Diş Çürüğünü Engellemenin Yolları ! mask
Diş Çürüğünü Engellemenin Yolları !
İzmir'in mucize bebeklerinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı mask
İzmir'in mucize bebeklerinin sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı
Erciyes Üniversitesi geliştirdiği Kovid-19 aşısını ilk kez denedi! mask
Erciyes Üniversitesi geliştirdiği Kovid-19 aşısını ilk kez denedi!
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar mask
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı mask
Ankara'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi mask
65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Ürküten koronavirüs bilançosu! Bakan Koca verileri açıkladı! 7 Kasım 2020 mask
Ürküten koronavirüs bilançosu! Bakan Koca verileri açıkladı! 7 Kasım 2020
Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı mask
Çocuklarda Kovid-19'a karşı antikor yanıtı yetişkinlerden farklı
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu mask
Kovid-19 tedbirlerine uymayan 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı! mask
Bakan Koca'dan soğuk hava ve maske uyarısı!

GALERİ

Bakan Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı! Resmi Instagram hesabından duyurdu mask
Bakan Berat Albayrak istifa ettiğini açıkladı! Resmi Instagram hesabından duyurdu
Ankara'da Koronavirüs İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Uzmanlar ''Son kez uyarıyoruz'' dedi! mask
Ankara'da Koronavirüs İçin Tehlike Çanları Çalıyor! Uzmanlar ''Son kez uyarıyoruz'' dedi!
Atv'nin Sevilen Dizisinde Ölüm Şoku! Koronavirüs Dizilere Fena Sıçradı! mask
Atv'nin Sevilen Dizisinde Ölüm Şoku! Koronavirüs Dizilere Fena Sıçradı!
Evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturdu mask
Evin girişini saran çok sayıda karınca ilginç görüntü oluşturdu
Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Hayranları Çok Üzülecek! mask
Masterchef'te Diskalifiye Şoku! Hayranları Çok Üzülecek!
Büyük Tepkilere Neden Olan Sadakatsiz'den Müjdeli Haber Geldi! mask
Büyük Tepkilere Neden Olan Sadakatsiz'den Müjdeli Haber Geldi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL