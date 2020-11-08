Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.