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08 Kas 2020 - 21:34- Asayiş G: 08 Kas 2020 - 21:35

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Elif Duman
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sait Keser yönetimindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Mehmetçik Kavşağı'nda, Sinan Kaya (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Kaya ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sinan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi morga kaldırılırken, kazayı haber alan yakınları hastanede yoğunluk oluşturdu.
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08 Kas 2020 - 21:34 AA - Asayiş

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