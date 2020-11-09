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09 Kas 2020 - 12:13- Asayiş G: 09 Kas 2020 - 12:14

MSB: ''Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi''

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. " ifadelerine yer verildi.
# msb, terörist, Milli Savunma Bakanlığı
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09 Kas 2020 - 12:13 AA Ankara- Asayiş

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