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10 Kas 2020 - 15:16- Ekonomi

Elvan: "Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım"

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

10 Kas 2020 - 15:16 AA Ankara- Ekonomi

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