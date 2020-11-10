10 Kas 2020 - 15:16- Ekonomi

Elvan: "Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.