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12 Kas 2020 - 11:43- Belediyeler G: 12 Kas 2020 - 12:10

Başkan Demirel’e Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden teşekkür plaketi

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Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i ziyaret ederek COVİD-19’la başarılı mücadelesi, sağlık çalışanlarına verdiği destek ve işbirliği nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Elif Duman
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Prof. Gülüm, Etimesgut Belediyesi’nin sağlık çalışanlarına büyük destek verdiğini hatırlatarak, “COVİD-19 salgınında tedbirlere uyarak milletçe verdiğimiz mücadelemize ortak olarak göstermiş olduğu hayırseverlik ve yardımları için Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’e teşekkür ediyorum. Müdürlüğümüz adına bu plaketi kendisine veriyoruz” dedi.

Demirel, Prof. Dr. Gülüm’e nazik ziyareti ve plaket için teşekkür ederek COVİD-19’lamücadelede tüm kurumların canla başla mücadele ettiğini belirterek belediye olarak sürecin başından itibaren önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demirel, pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına belediye otelini tahsis ettiklerini hatırlatarak, “Otelimizde misafir ettiğimiz sağlık çalışanlarımıza yemeklerini de yine aşevimizden hijyen kurallarına uygun şekilde özel paketlerde servis ettik. Yalnız otelimize misafir ettiğimiz çalışanlarımıza değil Ankara İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebi üzerine diğer bazı hastanelerdeki sağlık çalışanlarımızla filyasyon ekiplerimiz de bu yemek hizmetinden yararlandılar” dedi.

Filyasyon ekiplerine personel ve araç desteği sunduklarını da hatırlatan Demirel, pandemiyle mücadelenin devam ettiğini, resmi kurumların aldığı karar ve tedbirlerin uygulanması noktasında denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

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12 Kas 2020 - 11:43 Ankara/ Etimesgut- Belediyeler

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