Alp Disiplini Milli Takımı, Ankara'da kamp yapıyor

Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Alp Disiplini Milli Takımı, Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp yapıyor.

Kondisyon kampında bulunan sporcular, kamp sorumlusu teknik kurul üyesi Cemil Ögel, antrenörler Eric Hannes Brenner, Muhammet Ayaz ve Büşra Alparslan eşliğinde yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son derece titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten milli takım antrenörü Eric Hannes Brenner, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da sporcular pandemi nedeniyle çalışmakta zorlanıyor. Biz de yurt dışındaki kamplara katılamıyoruz, dağlar pandemi nedeniyle kapatıldı. Yeni sezon için hazırlıklarımızı yurt içi kamplarla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.





- Ali Oto'dan moral ziyareti







Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, TOHM'da kampta bulunan Alp Disiplini Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Sporcular ve teknik kadroyla toplantı yapan Oto, sporcuların durumları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Ali Oto, sporcuların en iyi şartlarda yarışmalara hazırlanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.