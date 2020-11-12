Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Kas 2020 - 15:16- Spor

Alp Disiplini Milli Takımı, Ankara'da kamp yapıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara&#39;da sürdürüyor.Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Alp Disiplini Milli Takımı...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayakta Alp Disiplini Milli Takımı, hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonunun açıklamasına göre, Alp Disiplini Milli Takımı, Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kamp yapıyor.

Kondisyon kampında bulunan sporcular, kamp sorumlusu teknik kurul üyesi Cemil Ögel, antrenörler Eric Hannes Brenner, Muhammet Ayaz ve Büşra Alparslan eşliğinde yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son derece titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten milli takım antrenörü Eric Hannes Brenner, "Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da sporcular pandemi nedeniyle çalışmakta zorlanıyor. Biz de yurt dışındaki kamplara katılamıyoruz, dağlar pandemi nedeniyle kapatıldı. Yeni sezon için hazırlıklarımızı yurt içi kamplarla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


- Ali Oto'dan moral ziyareti


Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, TOHM'da kampta bulunan Alp Disiplini Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Sporcular ve teknik kadroyla toplantı yapan Oto, sporcuların durumları ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Ali Oto, sporcuların en iyi şartlarda yarışmalara hazırlanması için yoğun çaba gösterdiklerini vurguladı.

12 Kas 2020 - 15:16 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz mask
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı mask
Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı
Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor mask
Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor
Ankara Demirspor - Mamak FK: 2 - 0 mask
Ankara Demirspor - Mamak FK: 2 - 0
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: "Medipol Başakşehir maçına odaklandık" mask
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: "Medipol Başakşehir maçına odaklandık"
Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor mask
Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem! mask
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem!
SON DAKİKA! Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! mask
SON DAKİKA! Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı!
Bahçeli'den MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar mask
Bahçeli'den MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Bir köy daha karantinaya alındı! mask
Bir köy daha karantinaya alındı!
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

GALERİ

Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor... mask
Ankara'da Koronavirüs Büyük Birlikteliği Beraberinde Getirdi! Milyonlar Hayret Etti "İyi ki Koronavirüs Geldi" Dediler, Tepkiler Hızla Yayılıyor...
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında mask
MLP Care CFO'su Burcu Öztürk Türkiye'nin en etkin 50 CFO’su arasında
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu... mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Son Açıklama Geldi! Herkes Derin Nefes Alabilir, Güzel Haber Verildi! Bitiş Tarihi Bile Belli Oldu...
Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat... mask
Ankara'da Koronavirüste Korkutan Haber! Bunu Yaparsanız, Tedavi İmkansız Oluyor... Çok Sinsi Bir Şekilde İlerliyor! Aman Dikkat...
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi! mask
Eski Masterchef Yarışmacısının Favorisi Herkesi Şaşırttı! Bir İfşada Ondan Geldi!
Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak? mask
Beyaz Show Ne Zaman Başlayacak? Beyaz Show Hangi Kanalda, Ne Zaman Yayınlanacak?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL