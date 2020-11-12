Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Kas 2020 - 15:17- Spor

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

ABONE OL Google News Sayfamız

Teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayıran başkent ekibi, Mustafa Kaplan yönetiminde çalıştı
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mert Nobre ile yolların ayrılmasının ardından takımı antrenmana Mustafa Kaplan çıkardı.

Lige verilen milli arada hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, günü tek antrenmanla geçirdi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

12 Kas 2020 - 15:17 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz mask
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı mask
Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı
Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor mask
Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor
Ankara Demirspor - Mamak FK: 2 - 0 mask
Ankara Demirspor - Mamak FK: 2 - 0
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: "Medipol Başakşehir maçına odaklandık" mask
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre: "Medipol Başakşehir maçına odaklandık"
Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor mask
Paralimpik yüzücüler, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem! mask
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem!
SON DAKİKA! Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! mask
SON DAKİKA! Akdeniz'de Yunan bayraklı tanker ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı!
Bahçeli'den MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar mask
Bahçeli'den MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak mask
Adalet Bakanlığı 418 personel alacak
Bir köy daha karantinaya alındı! mask
Bir köy daha karantinaya alındı!
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı mask
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

GALERİ

Demet Akalın'ın Cep Telefonunu Ele Geçiren İsim Öyle Şeyler Söyledi ki Ünlü Şarkıcı Şoktan Şoka Girdi... Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Demet Akalın'ın Cep Telefonunu Ele Geçiren İsim Öyle Şeyler Söyledi ki Ünlü Şarkıcı Şoktan Şoka Girdi... Sosyal Medya Sallanıyor!
Ankara'da Koronavirüs Bitiyor! Her Ne Kadar Şuanda Her Yer Kıpkırmızı Olsa da Sorunun Çözümü Bulundu ve Tarih Verildi! İşte o ilçeler! mask
Ankara'da Koronavirüs Bitiyor! Her Ne Kadar Şuanda Her Yer Kıpkırmızı Olsa da Sorunun Çözümü Bulundu ve Tarih Verildi! İşte o ilçeler!
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer? mask
Ankara'da Cuma Namazı Saat Kaçta Biter? Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı mask
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Kanal D Öyle Bir Diziyle Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak! mask
Kanal D Öyle Bir Diziyle Geliyor ki Yer Yerinden Oynayacak!
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı? mask
Ankara’da Otobüs Duraklarında Sigara İçmek Yasaklandı Mı?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL