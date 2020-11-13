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13 Kas 2020 - 09:01- Yaşam G: 13 Kas 2020 - 09:04

Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat!

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Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye'nin orta ve batı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Bolu çevreleri ve Ankara'nın batısında sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
# Meteoroloji, sağanak, sis, türkiye, ankara
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13 Kas 2020 - 09:01 AA Ankara- Yaşam

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