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13 Kas 2020 - 10:17- Asayiş G: 13 Kas 2020 - 10:18

MSB: "14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede her türlü tedbiri alan komandoların bir sızma girişimini daha önleyerek 14 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
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13 Kas 2020 - 10:17 AA Ankara- Asayiş

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