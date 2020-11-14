Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Kas 2020 - 13:36- Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sa...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesislerinde TVF Başkanı Üstündağ ile Başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.

Ziyarette, Başkan Fatih Mert, "Voleybol milli takımlarımızın başarısında önemli bir paya sahip olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak, ileriki dönemlerde kurmayı düşündüğümüz Voleybol şubesi hakkında kendisi ile yararlı bir fikir alışverişinde bulunduk." açıklamasında bulundu.

TVF Başkanı Üstündağ ise, Ankaragücü'nün 110 yıllık büyük bir camia olduğunu, burada bulunmaktan ve Başkan Fatih Mert'i ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

14 Kas 2020 - 13:36 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları mask
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Alp Disiplini Milli Takımı, Ankara'da kamp yapıyor mask
Alp Disiplini Milli Takımı, Ankara'da kamp yapıyor
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz mask
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı mask
Milli güreşçiler Polonya'da 34 madalya kazandı
Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor mask
Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı'nın Finlandiya'daki kampı devam ediyor
Ankara Demirspor - Mamak FK: 2 - 0 mask
Ankara Demirspor - Mamak FK: 2 - 0
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak!
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı mask
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı mask
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat!
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GALERİ

Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor! mask
Masterchef Tarihinin En Büyük Linci! On Binler Bir Oldu Eray'ı Sözlerle Linç Etti... Yaptıkları Artık Sabır Bırakmadı, İzleyenler Gitmesini İstiyor!
Vergi Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman Başlıyor? Başvuru Nasıl Yapılır? Tarihi Ne? mask
Vergi Yapılandırma Başvurusu Ne Zaman Başlıyor? Başvuru Nasıl Yapılır? Tarihi Ne?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 14 Kasım 2020
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!'' mask
Caroline'den Serdar Ortaç İçin Şok Sözler! ''Serdar bir Projeydi!''
HDP'li belediyenin yapımını engellemeye çalıştığı camiler gelecek yıl ibadete açılıyor mask
HDP'li belediyenin yapımını engellemeye çalıştığı camiler gelecek yıl ibadete açılıyor
Sesli kitaplar görme engellilerin hayatına dokunuyor mask
Sesli kitaplar görme engellilerin hayatına dokunuyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL