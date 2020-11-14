14 Kas 2020 - 15:46- Spor

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 81 - 82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko takımları Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom takımı oyuncusu Calvin Dorsey Harris Jr. (11) ile Fenerbahçe Beko takımı oyuncusu Lorenzo Brown (4) ile mücadele etti.