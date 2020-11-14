Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Kas 2020 - 15:46- Spor G: 14 Kas 2020 - 22:15

Türk Telekom - Fenerbahçe Beko: 81 - 82

ABONE OL Google News Sayfamız

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko takımları Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom takımı oyuncusu Calvin Dorsey Harris Jr. (11) ile Fenerbahçe Beko takımı oyuncusu Lorenzo Brown (4) ile mücadele etti.
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko takımları Ankara Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom takımı oyuncusu Calvin Dorsey Harris Jr. (11) ile Fenerbahçe Beko takımı oyuncusu Lorenzo Brown (4) ile mücadele etti.
# ankara

14 Kas 2020 - 15:46 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu mask
At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu
Türk Telekom - Fenerbahçe Beko mask
Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti mask
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ, MKE Ankaragücü Kulübünü ziyaret etti
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Ankara oldu mask
"Şehir Şehir Eskrim" projesinin yeni durağı Ankara oldu
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları mask
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Alp Disiplini Milli Takımı, Ankara'da kamp yapıyor mask
Alp Disiplini Milli Takımı, Ankara'da kamp yapıyor
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan umutlandıran sözler! Yakında hayatımızdan çıkacak!
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı mask
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı mask
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Ankara dahil bu illerde yaşayanlar dikkat!
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

GALERİ

Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü mask
Kocaeli'de silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberler... Ankara'da çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı! mask
Son dakika haberler... Ankara'da çocuklar arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı!
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru mask
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru
Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek! mask
Masterchef Yarışmacısı Yargı Dağıttı! Milyonları Öyle Bir Haksız Çıkardı Ki, Artık Kimse Ahkam Kesmeye Cesaret Edemeyecek!
14 Kasım Dünya koronavirüs tablosu! Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu? mask
14 Kasım Dünya koronavirüs tablosu! Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu?
Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı mask
Sosyal medya fenomenleri tarihi Kayaşehir'de kamp ateşi yaktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL