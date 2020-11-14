At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu

At yarışlarında Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Demirperde" isimli at kazandı.
Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bin 600 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları katıldı.
Birinciye 1 milyon 680 bin lira para ödülünün verildiği koşuda, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Demirperde" isimli at, 1.45.44'lük derecesiyle birinci oldu.
Koşuda Hışman Çizik'in bindiği "Oğuzboylu" adlı at 1.45.63'lük zamanıyla ikinci, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Sürgüntay" isimli at ise 1.45.78'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.