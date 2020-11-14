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14 Kas 2020 - 18:46- Spor

At yarışları: Cumhuriyet Kupası Koşusu

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Koşuyu, Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Demirperde" isimli at kazandı
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At yarışlarında Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu Sabri Aksu'nun sahibi olduğu ve Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı "Demirperde" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda bin 600 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan Arap atları katıldı.

Birinciye 1 milyon 680 bin lira para ödülünün verildiği koşuda, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Demirperde" isimli at, 1.45.44'lük derecesiyle birinci oldu.

Koşuda Hışman Çizik'in bindiği "Oğuzboylu" adlı at 1.45.63'lük zamanıyla ikinci, jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Sürgüntay" isimli at ise 1.45.78'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

14 Kas 2020 - 18:46 AA Ankara- Spor

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