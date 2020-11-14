Almanya'da Kovid-19 protestosuna polis müdahale etti

Almanya'nın bazı kentlerinde hükümetin uyguladığı yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) önlemleri protesto edilirken, Frankfurt kentinde göstericilere polis müdahale etti. Frankfurt'un Rathenau Meydanı'nda düzenlenen gösteride maske takmayan ve Kovid-19 önlemlerine uymayan göstericilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yaklaşık 150 kişilik gruba tazyikli suyla müdahale etti.
Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrılan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla, özellikle bazı sol grup üyeleri polisle arbede yaşadı, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Polisin sert müdahalesinin ardından göstericilerden bazılarının yaralandığı belirtildi. Kovid-19 önlemlerini protesto eden grubu, önlemleri savunan başka bir grup protesto etti.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.