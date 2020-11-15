Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Kas 2020 - 14:57- Asayiş G: 15 Kas 2020 - 14:58

MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 ve Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız ve keskin nişancılarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
# etkisiz hale getirildi, Milli Savunma Bakanlığı, terörist
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı mask
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı
İstanbul'daki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi mask
İstanbul'daki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi
MSB: "14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" mask
MSB: "14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı mask
Şanlıurfa merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 24 gözaltı
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü mask
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı mask
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
Son Dakika! Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine başlandı mask
Son Dakika! Pınar Gültekin cinayeti davasının görülmesine başlandı
21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu mask
21 yaşındaki kız sokakta ölü bulundu
MSB: ''Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi''
Binlerce litre sahte içki ele geçirildi mask
Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

15 Kas 2020 - 14:57 AA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbul'daki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi mask
İstanbul'daki parkla ilgili görevden uzaklaştırma kararı verildi
MSB: "14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" mask
MSB: "14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü mask
Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü
Ankara merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı mask
Ankara merkezli suç örgütü operasyonu: 10 gözaltı
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem! mask
SON DAKİKA! 4,8 büyüklüğünde korkutan deprem!
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı mask
Hatay'da aranan şüphelilere yönelik operasyon: 6 gözaltı
Anket Nasıl ZENGİN Olunur?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı mask
O ilde 3 mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı mask
Bitlis'te "Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya" operasyonu başlatıldı
MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme mask
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor mask
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor
ABD Başkanı Trump: "Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak" mask
ABD Başkanı Trump: "Nisana kadar tüm nüfusa yetecek kadar aşımız olacak"

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı! mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Yapılmış En Yanlış Bilgilendirme! Türk Doktorlar Çalışma Yapınca Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı!
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!'' mask
Ankara'da Koronavirüste Bugüne Kadar Gelen En Tehlikeli Uyarı Yapıldı! 5 Milyonu İlgilendiriyor! Uzmanlar Uyardı: ''Her Şeye Hazırlıklı Olun!''
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!'' mask
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den Şok Sözler! ''Ben Utanıyorum!''
Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask
Aksaray'da korkunç kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'da tırla kamyon çarpıştı: 2 yaralı mask
Sakarya'da tırla kamyon çarpıştı: 2 yaralı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL