Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak

Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle buluşturma hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'ün imzaladığı protokolle, bu branşın ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.