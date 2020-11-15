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15 Kas 2020 - 17:44- Spor

Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle buluşturma hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz'ün imzaladığı protokolle, bu branşın ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı gençlik merkezleri ve gençlik kamplarında geleneksel Türk okçuluğu eğitimi verilecek.

15 Kas 2020 - 17:44 AA Ankara- Spor

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