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16 Kas 2020 - 09:49- Asayiş G: 16 Kas 2020 - 09:50

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
# msb, Milli Savunma Bakanlığı
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16 Kas 2020 - 09:49 AA Ankara- Asayiş

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