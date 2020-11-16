Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 7 gözaltı

Başkentte düzenlenen iki kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde kaçak ve sahte kimyasal madde ürettikleri belirlenen grubu takibe aldı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 195 litre etil alkol, 1 ton 226 litre antiseptik, 259 litre kolonya, 173 alkol aroması, 16 litre meyveli yağ, 7 litre gliserin, 9 cinsel içerikli sprey ve 192 karınca yumurtası yağı ele geçirdi.
Ekiplerce 5 zanlı gözaltına alındı.
Keçiören ilçesinde de kaçak ilaç üretildiği belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 40 bin 54 tıbbi ilaç ele geçirdi, 2 zanlıyı yakaladı.
Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.