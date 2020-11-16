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16 Kas 2020 - 11:09- Ekonomi

"Ezo gelinler" Tarım Okulu ile hayata tutundu

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Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansının desteğiyle kurulan Tarım Okuluna giderek eğitim aldı Eğitimin ardından Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kuran kadınlar, üretim yapmaya başlayarak adeta hayata yeniden tutundu Kadınlar, dondurarak kurutma yöntemiyle ürettikleri sebzeleri ihraç etmeye hazırlanıyor
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Gaziantep'te 7 kadın, İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA) desteğiyle kurulan Tarım Okulunda aldıkları eğitimin ardından Ezogelin Tarımsal Kooperatifini kurarak üretime başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı İKA, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gitti.

İKA'nın 5,5 milyon lira destek verdiği projeyle Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Tarım Okulu kuruldu. Modern tarım yöntemlerinin öğretildiği okulda 200 kadın eğitim aldı. Bunlardan 7'si, Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurarak bölgesel kalkınma anlamında önemli bir adım attı.

- "Satış, pazarlama ve markalaşma eğitimleri de verdik"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Tarım Okulunda bölgede çiftçilik yapan kadınlara öncelik verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Okulumuz 4 derslikten oluşuyor. Kadınlar başta olmak üzere buradaki üreticilerimize girişimcilik, yöresel ürünleri işleme, kooperatifçilik, satış, pazarlama ve markalaşma konusunda eğitimler verdik. Okulumuzdan şu ana kadar 220 çiftçimiz faydalandı. Bunlardan 200'ü kadın kursiyer. Geleneksel yöntemlerle tarım yapan kadınlar, okul sayesinde teknik eğitim aldı ve nitelikli ürünlere yöneldi. 7 kadın kursiyerimiz örnek bir girişimcilik sergileyerek Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifini kurdu. Ürünlerini 'Ezogelin' markasıyla iç pazarda satışa sunmaya başladılar. İhracat yapmaları için de gereken desteği vereceğiz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Yusuf Yılmaz da Tarım Okulunda pratik ve teorik eğitimler verdiklerine işaret ederek, "Eğitim salonlarımızda öncelikle sunumlar yapıyoruz. Daha sonra sera ve açık alanlarda uygulamalı eğitimlere geçiyoruz. Burada hastalık, gübreleme, hasatla birlikte bölgede yetişen ürünlerin avantaj ve dezavantajlarını anlatıyoruz." bilgisini verdi.

- "Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum"

Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi Başkanı Senem Türkkan da kooperatiflerinde patlıcan, biber, domates ekip, sonra da sattıklarına dikkati çekerek, "Kooperatif bana ne kattı derseniz, kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Kazandığım ilk parayla kızıma telefon aldım. Birçok insanla tanışıyorum. Bundan bir süre önce festival vardı, kendimizi ve yemeklerimizi tanıttık." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı zamanda ziraat yüksek mühendisi olan Ezogelin Tarımsal Kadın Kooperatifi kurucularından Saadet Toğaç da bu kooperatifle Gaziantep genelinde tüm kadınlara dokunmak istediklerini vurgulayarak, "Kooperatifi 7 kişiyle kurduk ama belki ileride 70, hatta 700 kadın olacağız." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyesi kadınlardan Tuğba Taşdemir, 25 yaşında olduğunu, yaptığı evlilikten doğan 3 çocuğundan 2'sini maddi durumun kötülüğü nedeniyle eski eşine bıraktığını belirterek, "Bir kızım yanımda. Bu kooperatife geleli 2 ay oldu. İyi ki girdim, kızımla kendi ayaklarım üzerinde durmaya çalışıyorum. Burada kendimi geliştirerek 2 çocuğumu da yanıma almak istiyorum." diye konuştu.

Kadınların birlik olmasının önemini vurgulayan Pakize Kut da "Okumayan bir sürü genç kız var. Eşinden boşanan kadınlar var. 'Yok, gitme, ayıp' demesinler. Bir araya gelelim, üretelim. Hiç olmazsa kadının bir gücü olduğu insanların kafasına kazınsın." dedi.

Ezgi Polat ise arkadaşlarını kooperatif konusunda teşvik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben yapıyorsam, siz neden yapamayasınız diyorum arkadaşlarıma. Çok mutlu oluyorum. Çünkü kendi alın terimle bu maaşı alıyorum. Çok güzel bir duygu kendi ayakları üzerinde durmak."

- Ezo Gelin Kimdir?

Açıklamaya göre, 1900'lü yılların başında Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğan ve asıl adı Zöhre Bozgeyik olan Ezo Gelin, yaşam öyküsüyle türkülere, filmlere konu olmuş biri. Bir çorbaya da adı verilen Ezo Gelin, istemeyerek de olsa Suriye'de bulunan bir kişiyle evlendirilir. Ezo Gelin'in memleketine ve Türkiye'ye olan hasreti yaşamının sonuna kadar sürer. Mezarı daha sonra Türkiye'ye getirilen Ezo Gelin'in dillere destan güzelliği de nesilden nesile anlatılır.

16 Kas 2020 - 11:09 AA Ankara- Ekonomi

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