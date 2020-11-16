Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Kas 2020 - 12:39- Belediyeler

Başkentte ekonomiye kazandırılan atıl tarım arazisinde patates hasadı başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent Ankara Kalkınma Projesi kapsamında ekonomiye kazandırılan Gölbaşı'ndaki araziden toplanan patatesler, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz verilecek
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında ekonomiye kazandırılan Gölbaşı ilçesindeki araziden toplanan patatesler, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın, atıl durumdaki arazileri yeniden üretime ve ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği BAKAP kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde yapılan ekim çalışmalarından yeni ürünler alındı.

Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 1600 dönümlük arazide, mayısta ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı. Hasat sonunda 4 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ve tarım işçilerinin topladığı patatesler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sosyal yardım alan ailelere 20'şer kilogramlık çuvallar halinde ücretsiz dağıtılacak.

BAKAP Koordinatörü Hasan Fidantek, tarım alanlarından yüksek verim elde etmeyi ve en üst düzeyde fayda sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak "Elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına teslim ediyoruz. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

16 Kas 2020 - 12:39 AA Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak mask
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak
Ziraat Bankkart - Spor Toto: 3 - 0 mask
Ziraat Bankkart - Spor Toto: 3 - 0
Mamak farklı kazandı mask
Mamak farklı kazandı
Anket Sevgilinizden ayrılsaydınız onu unutabilmek için ne yapardınız?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 21 gözaltı kararı mask
11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 21 gözaltı kararı
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak mask
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor mask
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor
Kılıçdaroğlu, 4 partinin anayasa için görüştüğü iddiasına yanıt verdi: mask
Kılıçdaroğlu, 4 partinin anayasa için görüştüğü iddiasına yanıt verdi:

GALERİ

Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı... mask
Koronavirüs, Boşanmak İçin Almanya’dan Ankara’ya Gelen Çifte Sürpriz Yaşattı! 14 Gün Aynı Odada Karantinaya Alındılar… Yaşananlara Kendileri de Şaştı...
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti! mask
Çukur'da Şok Saldırı! Meke Diziye Veda mı Ediyor? Seyirciler İsyan Etti!
Ankara Çankaya temizlik nöbetinde mask
Ankara Çankaya temizlik nöbetinde
Ankara Yenimahalle kütüphaneleri kapılarını açtı mask
Ankara Yenimahalle kütüphaneleri kapılarını açtı
Ankara Keçiören’de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim mask
Ankara Keçiören’de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar? mask
Serenay Sarıkaya'nın Paylaşımında Dikkat Çeken Kerem Bürsin Detayı! Yeniden mi Barıştılar?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL