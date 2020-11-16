Başkentte ekonomiye kazandırılan atıl tarım arazisinde patates hasadı başladı

Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) kapsamında ekonomiye kazandırılan Gölbaşı ilçesindeki araziden toplanan patatesler, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın, atıl durumdaki arazileri yeniden üretime ve ekonomiye kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği BAKAP kapsamında, Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde yapılan ekim çalışmalarından yeni ürünler alındı.
Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde 1600 dönümlük arazide, mayısta ekimi yapılan patateslerin hasadına başlandı. Hasat sonunda 4 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ve tarım işçilerinin topladığı patatesler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sosyal yardım alan ailelere 20'şer kilogramlık çuvallar halinde ücretsiz dağıtılacak.
BAKAP Koordinatörü Hasan Fidantek, tarım alanlarından yüksek verim elde etmeyi ve en üst düzeyde fayda sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak "Elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına teslim ediyoruz. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.