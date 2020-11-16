Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Kas 2020 - 16:55- Ekonomi G: 16 Kas 2020 - 16:56

Araç Sahipleri Dikkat! Benzinde 32 Kuruşluk İndirim...

ABONE OL Google News Sayfamız

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 32 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
# akaryakıt, benzin, enerji, EPGİS, indirim, türkiye, ankara

16 Kas 2020 - 16:55 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yerli "el bombası kutusu" TSK envanterine girmeye hazır mask
Yerli "el bombası kutusu" TSK envanterine girmeye hazır
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor mask
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor
Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (4) mask
Bakan Karaismailoğlu AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)
Borsa güne yükselişle başladı - 12 Kasım 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 12 Kasım 2020
Anket Sevgilinizden ayrılsaydınız onu unutabilmek için ne yapardınız?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'' mask
MSB: ''4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi''
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 21 gözaltı kararı mask
11 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 21 gözaltı kararı
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak mask
Geleneksel Türk okçuluğu gençlerle buluşacak
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor mask
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor
Son Dakika! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame hazırlandı mask
Son Dakika! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame hazırlandı

GALERİ

Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor... mask
Ankara'da Koronavirüs'ün En Önemli Belirtisi Ortaya Çıktı! 5.5 Milyonun Hepsini İlgilendiriyor...
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi... mask
Mehmet Şef Masterchef'ten Ayrılıyor mu? İfşa Şokları Sonrasında Kızıyla Yeni Projesi...
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede, Nasıl Gidilir?
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı! mask
Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci'ye Şok Sözler! İki Tarafın Hayranları da Birbirine Girdi, İzdiham Çıktı!
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor! mask
Ankara'da Koronavirüsü Yenenler İçin Kötü Haber Verildi! O Bitiyor Ama 3 Hastalık Başlıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL