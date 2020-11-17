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17 Kas 2020 - 12:50- Belediyeler

AA'nın yeni analiz kitabı "Avrupa'nın Kimlik Krizi" raflarda

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Anadolu Ajansı Yayınları Analizler Serisi'nin dördüncüsü olan kitap, Avrupa'nın son 20 yılda yaşadığı birçok olay sonucu sosyal ve siyasal krizlerde geçirdiği dönüşüm ile Avrupa Birliğinin geleceği konusundaki kaygılar ve soru işaretlerine odaklanıyor
AA'nın yeni analiz kitabı "Avrupa'nın Kimlik Krizi" raflarda mask
AA'nın yeni analiz kitabı "Avrupa'nın Kimlik Krizi" raflarda
AA'nın yeni analiz kitabı "Avrupa'nın Kimlik Krizi" raflarda
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Anadolu Ajansı Yayınlarınca hazırlanan Analizler Serisi'nin dördüncü kitabı "Avrupa'nın Kimlik Krizi" raflarda yerini aldı.

Alanında tanınan akademisyenlerden uzmanlara, stratejistlerden analistlere uzanan birçok isimle Avrupa'nın kimlik krizinin incelendiği kitaptaki analizler, kıtanın son 20 yılda yaşadığı birçok olay sonucu sosyal ve siyasal krizlerde geçirdiği dönüşüm ile Avrupa Birliğinin (AB) geleceği konusundaki kaygılar ve soru işaretlerine odaklanıyor.

5 ana bölümden oluşan 333 sayfalık kitapta, "Avrupa'nın İslam'a Bakışı", "Avrupa'da Mülteci Sorunu", "Sağa Kayan Avrupa", "Avrupa'da Ayrılıkçı Hareketler" ile "Koronavirüs ve AB'nin Geleceği" başlıkları ele alındı.

Kitabın ön sözünü yazan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, kendini "çeşitlilik içinde birlik" sloganıyla ifade eden AB'nin son 20 yılda birçok önemli olayın etkisi altında olduğunu belirtti.

İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçlarının ardından kıtayı birleştiren ortak Avrupa fikrinin, bugün eski korkularıyla özellikle de "öteki" düşüncesiyle sınandığını ifade eden Kazancı, şunları kaydetti:

"Bir yandan İngiltere'nin Brexit kararıyla bu ortaklıktan ayrılması, diğer yandan 2004'te Birliğe katılan yeni üyelerin ekonomik açmazları, ayrıca parlak bir gelecek arayışındaki göçmenlerin Avrupa'ya akın etmesi ve bunun sonucu olarak da aşırı sağ fikirlerin zemin bulması AB'nin geleceği konusunda kaygıları ve soru işaretlerini artırıyor.

Elinizdeki kitap, Avrupa'nın sosyal ve siyasal krizlerde geçirdiği dönüşümü ve AB'nin gelecek perspektiflerini ele alan analiz ve özel haberlerden oluşuyor. AB'nin siyasal ve sosyal geleceğiyle ilgilenen araştırmacılara kaynak olacağını düşündüğüm bu çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

- Dünya siyasetinin küresel fay hatları incelendi

Analizler Serisi kapsamında daha önce üç kitap yayımlanmıştı. Askeri, siyasi ve ekonomik yönleriyle Türkiye'nin yeni güvenlik stratejisinin ele alındığı "Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi", serinin ilk kitabı olarak raflardaki yerini almış, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgesel ve küresel politikalarının, bu ülkenin müttefiklerinin yanı sıra tüm dünyayla ilişkilerinde meydana getirdiği belirsizliğin incelendiği "Trump ve Küresel Düzen" Analizler Serisi'nin ikinci kitabı olarak yayımlanmıştı.

Dünya siyasetinde hakim aktörlerin rollerinde önemli değişimlere sebep olan gelişmelerin ve yeni "küresel güç kayması" şeklinde nitelenen sürecin incelendiği "Dünya Siyasetinde Küresel Fay Hatları" serinin üçüncü kitabı olarak okuyucuyla buluşmuştu.

"Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" ve "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" gibi özgün prestij eserlere imza atan AA Yayınlarına ilişkin detaylı bilgiye "https://www.aa.com.tr/tr/aa-yayinlari" adresinden ulaşılabiliyor.

17 Kas 2020 - 12:50 AA Ankara- Belediyeler

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