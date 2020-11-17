Ziraat Bankası'ndan voleybola tesis yatırımı

Ziraat Bankası Spor Kulübünün Ankara'da yer alan mevcut tesisine ilave olarak yaptırdığı yeni salon, hizmete açıldı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapı oyuncuları için modern soyunma odaları ve sağlık odasının da olduğu dünya standartlarına uygun yeni bir voleybol salonu inşa ettirildi.

Açıklamada "Kurulduğu 1981 yılından bu yana altyapılara verdiği önem ile Türk voleybolunda önemli bir yere sahip olan ve 40 yaşına girecek olan Ziraat Bankası Spor Kulübü, tesisleşme alanındaki yatırımlarını sürdürüyor." denildi.

Ziraat GYO adı verilen salonun açılışını Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın yaptı. Açılışa Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Met ve Levent Marmaralı da katıldı.

Hüseyin Aydın, yeni salonda yönetim kurulu üyeleri ve Ziraat Bankası Spor Kulübü çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi ve İtalyan antrenör Giampaolo Medei ile tesisin bahçesine çınar ağacı dikti.

Ayrıca kulübün girişine 40 yıl sonra açılmak üzere bir zaman kapsülü bırakıldı.



