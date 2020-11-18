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18 Kas 2020 - 10:38- Asayiş G: 18 Kas 2020 - 10:39

Ankara'da 4 kişinin öldüğü otobüs kazası davasında karar

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Kazaya neden olan otobüs şoförü Baki Ayaz, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'da geçen yıl 30 Eylül'de özel halk otobüsünün Mamak Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki durakta bekleyenlere çarpması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada, şoför Baki Ayaz'a 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ayaz ve tarafların avukatları katıldı.

Esasa ilişkin son savunmasını yapması için söz verilen Ayaz, önceki beyanlarını tekrarladı. Olayda bir kastının bulunmadığını savunan Ayaz, durağa yaklaştığı esnada fren pedalına bastığını ancak aracın durmadığını ve kazanın bu şekilde gerçekleştiğini iddia etti.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Ayaz, mahkemeden lehine olabilecek hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ayaz'ı "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- 4 kişi yaşamını yitirmişti

Ankara'da 30 Eylül 2019'da Mamak Caddesi'nde seyreden Baki Ayaz idaresindeki 06 BA 9678 plakalı özel halk otobüsü, Yeni Mamak Merkez Camisi önündeki durakta bekleyenlere çarpmıştı. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralanmıştı.

# Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, özel halk otobüsü, trafik kazası, ankara
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18 Kas 2020 - 10:38 AA Ankara- Asayiş

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