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18 Kas 2020 - 11:08- Sağlık G: 18 Kas 2020 - 11:16

Bakan Koca'dan korkutan açıklama! ''Büyük illerimizdeki artış bütün ülkeye yayıldı''

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Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakan Koca: "( Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır."

Koca: "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur."
# Fahrettin Koca, koronavirüs, sağlık, Kovid-19
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18 Kas 2020 - 11:08 AA - Sağlık

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