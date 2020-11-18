Bakan Koca'dan korkutan açıklama! ''Büyük illerimizdeki artış bütün ülkeye yayıldı''

Bakan Koca: "( Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır."

Koca: "Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur."