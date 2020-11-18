18 Kas 2020 - 16:55- Spor

Spor Toto - Afyon Belediye Yüntaş

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 14. hafta erteleme maçında Spor Toto ile Afyon Belediye Yüntaş, Ankara Başkent TVF Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Spor Toto'dan Rıfat Kantarcıoğlu ile Afyon Belediye Yüntaş'tan Cansın mücadele etti.