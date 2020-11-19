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19 Kas 2020 - 16:19- Belediyeler

SETA'dan "Uluslararası Libya Konferansı"

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Temsilcisi Stephanie Turco Williams: "(Libya'daki) Gelişmeler ümit verici olmakla beraber sürecin kırılgan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sahadaki bazı gelişmeler endişe kaynağı olmayı sürdürüyor" Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş: "Ülkemizi tekrar inşa etmek için kararlıyız ve iş birliğine hazırız"
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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Turco Williams, Libya'da mevcut gelişmelerin ümit verici olmakla beraber, sürecin hala kırılganlığını muhafaza ettiğini bildirdi.

SETA tarafından Genel Koordinatör Burhanettin Duran'ın moderatörlüğünde online olarak düzenlenen "Uluslararası Libya Konferansı"nın açılış konuşmalarını, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve UNSMIL Temsilcisi Stephanie Turco Williams yaptı.

Williams, uzun zamandır süregelen Libya krizinin gene kritik bir dönüm noktasında olduğuna dikkati çekerek, haziran ayından beri çatışmaların durmasının ülkedeki taraflar arasında 23 Ekim'de kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmasına yol açtığını ifade etti.

Bu tarihi anlaşmanın tüm askeri birliklerin ve silahlı grupların cephe hattından geri çekilmelerini ve yabancı savaşçıların 90 gün içinde Libya topraklarını terk etmelerini öngördüğünü anımsatan Williams, ateşkes anlaşmasının uygulanması için bir denetleme mekanizmasının da kurulduğunu kaydetti.

Williams, "Söz konusu olumlu gelişmeler Libya'da aynı zamanda siyasi ve ekonomik ilerlemenin de önünü açtı." değerlendirmesinde bulunarak, Libya Ulusal Petrol Kurumunun da petrol ablukasına son verdiğini bildirdi.

Petrol üretiminin abluka öncesi dönemine tekrar yükseldiğini kaydeden Williams, böylelikle Libya halkının genel yaşam koşullarının iyileştiğini belirtti.

- "Sahadaki bazı gelişmeler endişe verici"

15 Kasım'da ise Libya Siyasi Diyalog Forumunun ülkede seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasına ve yürütme erki olan hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda anlaşmaya vardığını hatırlatan Williams, "Gelişmeler ümit verici olmakla beraber sürecin kırılgan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sahadaki bazı gelişmeler endişe kaynağı olmayı sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Williams, Libya'daki statükonun sürdürülmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, "Artan askeri yığınaklar, kötüleşen sosyo ekonomik durum ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile temel hizmet alanındaki aksaklıklar kapsamlı ve barışçıl bir çözümün acil bir şekilde sağlanması gerektiğine işaret ediyor." dedi.

Mevcut ateşkes anlaşmasının Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarının engellediği güvenlik aktörlerinin ve devlet kurumlarının entegrasyon sürecini tekrar canlandırmak adına fırsat sunduğunu belirten Williams, Berlin Süreci katılımcıları ve komşu ülkelerin desteğinin teşvik edici olduğunu kaydetti.

- "Ülkemizi tekrar inşa etmek için kararlıyız"

Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş da Akar ve Williams'a sağladıkları destekten ötürü teşekkür ederek, ülkedeki güvenlik sektörünün reforme edilmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

SETA'nın katkılarıyla bu alanda yayınlanan bilimsel çalışmayı memnuniyetle karşıladığını aktaran Nemruş, "Libya halkının barış ve güvenlik içinde yaşamaya hakkı var." mesajını verdi.

Nemruş, 2011'de Libya halkının ayaklandığını ve bu çerçevede 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Libya savunma ve dışişleri bakanlığının halihazırda temel hedeflerinden birinin milislerin orduya entegre edilmesi olduğunu belirten Nemruş, diğer hususun ise güvenlik sektörünün reforme edilmesi olduğunu yineledi.

Nemruş, Hafter'in özellikle 4 Nisan'da düzenlediği saldırının bu girişimlere büyük zarar verdiğinin altını çizerek, "Bu korkunç saldırı bizi yaklaşık 10 yıl geriye götürdü ancak ülkemizi tekrar inşa etmek için kararlıyız ve iş birliğine hazırız." dedi.




19 Kas 2020 - 16:19 AA Ankara- Belediyeler

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