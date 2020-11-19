Levent Çamur: Faiz artışı etkisini gösterecektir

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan Levent Çamur, Merkez Bankası’nın bu adımının, Türk Lirası’ndaki değer kazancının kalıcı hale gelebilmesi için şart olduğunu söyledi. TCMB Para Politikası Kurulu’nun 475 baz puanlık faiz artışının, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini anımsatan Başkan Çamur, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın da her fırsatta ifade ettiği gibi yüksek faiz, üretim ve istihdam önündeki engellerden biridir. Ancak döviz kurlarındaki oynaklık ve çift haneli enflasyon da en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Kurda istikrarı sağlamak ve enflasyonu kontrol edebilmek için politika faizinde bir artışa gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur” dedi.
NORMALLEŞME ADIMLARINA İŞARETTİR
Türkiye’nin ekonomi politikalarında başlayan değişimin, TCMB’nin faiz artışı gibi somut bir adımla devam ettiğini kaydeden Başkan Çamur, şunları söyledi:
“Bu çabalar geleceğe yönelik normalleşme adımlarının geleceğine ilişkin de bir işarettir. Türk ekonomisinde gereksinim duyulan dengeleme süreci başlamıştır. Merkez Bankası’nın faiz artışı kararı da piyasanın gereksinim duyduğu güveni tesis etmesi bakımından çok değerlidir. Ekonomi yönetiminin tek haneli enflasyon, fiyat ve finansal istikrarın sağlanması, mali disiplinin korunması ve yapısal reformların hayata geçirilerek yüksek büyüme ve istihdam sağlanması hedefleri çok önemlidir. İş dünyasının temsilcileri, Ankara sanayicileri olarak bizler bu hedeflere ulaşılması noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.”
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.