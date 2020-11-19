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19 Kas 2020 - 17:46- Belediyeler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Akşener'e ziyaret

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "(Alaattin Çakıcı'nın sosyal medyadaki paylaşımı) Ana muhalefet partisinin genel başkanının tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Bunu milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: "Adaleti yok sayanlar cezalandırılmadığı müddetçe adalet tesis edilemez. Birisi adaleti çiğnediği zaman sizden de olsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman Türkiye'de adalet var demektir"
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ana muhalefet partisinin genel başkanının tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve Akşener, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Akşener, ziyaretinden dolayı Karamollaoğlu'na teşekkür ederek, görüşmede Türkiye ve dünyadaki gelişmelere dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Karamollaoğlu da İYİ Parti'nin 2. Olağan Kongresi sonrası Akşener'i tebrik etmek için geldiklerini, birçok konuda Akşener ile benzer fikirlere sahip olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının son dönemlerde adalete önem verdiğini ve kalkınma için yeni bir hamle başlatacağını söylemesi ifade olarak güzel ancak yine de tatminkar değil. Bu şartlarda her şeyin güzel olacağını ifade etmek sadece iyi temenniden ibaret kalır." diye konuştu.

- "Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır"

Akşener ve Karamollaoğlu, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımının sorulması üzerine Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce savcılığın CHP'nin müracaatı üzerine soruşturma açtığına dair bir bilgim oldu. Bunu olumlu karşılıyorum. Fakat, dünden itibaren merak ediyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanının bu tavra karşı herhangi bir tutumu olacak mı diye. Şu ana kadar herhangi bir cümle, kelime duymadık. Ana muhalefet partisinin genel başkanının tehdit edilmesi ve Türkiye'yi yönetenlerin de kulağının üstüne yatması çok manidardır. Siyasetçi, siyasetçinin dostu olmak durumundadır. Bunun milli iradeye karşı yapılmış bir tehdit olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir siyasetçi bu tehdidin yanında durmadı."

Karamollaoğlu ise her şeye rağmen Çakıcı hakkında soruşturma başlatılmasının olumlu olduğuna işaret ederek, "Adalet, kanunlarla ortaya çıkmaz. Adalet, bir yaklaşım ve zihniyet işidir. Adaleti yok sayanlar cezalandırılmadığı müddetçe adalet tesis edilemez. Birisi adaleti çiğnediği zaman sizden de olsa onun hakkında işlem yapabiliyorsanız işte o zaman Türkiye'de adalet var demektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Piyasaların beklentilerine uygun bir faiz oranı açıklandı"

Akşener, Merkez Bankasının faiz artırımına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasalara önce yüklendi bu arkadaşlar, piyasalarla zıtlaştı. Sonra da piyasalar bu arkadaşların belini büktü. Piyasaların beklentilerine uygun bir faiz oranı açıklandı. Dünyada faiz sıfır ile bir arasındayken Türkiye'nin yüzde 20-22 civarında bir faizle karşı karşıya kaldığı bir sistemin Nobel ödüllük, faiz sebep, enflasyon sonuç teorisiyle pek bir uyuşmadığı ortaya çıktı. Türkiye, bir fakirlik kapanına girdi çıkamıyor."

Karamollaoğlu da yüzde 22 banka faiziyle Türkiye'nin yoğun bakıma girdiğini öne sürerek, "Yoğun bakıma giren bir hasta nasıl kendisiyle ilgili hiçbir konuda fikir öne süremezse Türkiye de bugün içine sürüklendiği bu felaketten bütün prensiplerini değiştirmeden bu hastalıktan kurtulması mümkün değil. Yolsuzluklar bitmeden ve israftan kurtulmadan Türkiye'nin ekonomisi düzelmez." ifadelerini kullandı.

Akşener ve Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenlerinin yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddetti.





19 Kas 2020 - 17:46 AA Ankara- Belediyeler

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