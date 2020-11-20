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20 Kas 2020 - 12:51- Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağ 2) , Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı (sol 2) Bakanlıkta merkez binada kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu mask
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (sağ 2) , Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı (sol 2) Bakanlıkta merkez binada kabul etti.

20 Kas 2020 - 12:51 AA Ankara- Spor

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