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20 Kas 2020 - 16:24- Spor G: 20 Kas 2020 - 16:25

Süper Lig Takımında Koronavirüs Şoku! Tam 7 Oyuncu Koronavirüse Yakalandı!

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyet, destek ekibi ve oyunculara yapılan rutin testler sonucunda 5 futbolcunun test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, milli takımlardan dönen oyunculara yapılan testlerde de 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı aktarıldı.
# kasımpaşa, koronavirüs, Kovid-19
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20 Kas 2020 - 16:24 AA İstanbul- Spor

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