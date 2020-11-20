Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını akşam saatlerinde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
Kırmızı kart cezalısı Mattias Johansson ile sakatlığı bulunan Bogdan Stancu, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
Öte yandan, başkent temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanılmadı.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.