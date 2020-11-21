Vahap Şanal, 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinci oldu

2020 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda, Vahap Şanal birincilik elde etti.
Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'da bu yıl eski Türkiye şampiyonu Hasan Ferit Boysan adına düzenlenen şampiyonada, Büyük Usta (GM) Vahap Şanal birinci, Uluslararası Usta (IM) Melih Yurtseven ikinci, Cem Kaan Gökerkan ise üçüncü oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan koşullar içinde gerçekleştirilen organizasyonda, 66 bin 500 lira nakit ödül dağıtıldı.
Ödül törenine TSF Başkan Vekilleri Fatih Maden ve Aşkın Keleş ile Kemer Milli Eğitim İlçe Şube Müdürü Yalçın Seyran ve Antalya İl Temsilcisi Osman Akdoğan katıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.