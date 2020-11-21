Buz pateni Short Track kategorinde birincilere madalyaları verildi

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track kategori birincilerinin ve kulüplerin, madalya ve kupalarını aldıklarını bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu "Short Track Kategori Birincileri Yönergesi" ve "Short Track Kulüpler Şampiyonluğu Yönergesine" istinaden; sporculara madalya ve sertifikaları, kulüplere ise kupaları takdim edildi.
Açıklamada, "Dereceye giren sporcu ve kulüplerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz." denildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.