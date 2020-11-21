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21 Kas 2020 - 17:30- Spor

Buz pateni Short Track kategorinde birincilere madalyaları verildi

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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track kategori birincilerinin ve kulüplerin, madalya ve kupalarını aldıklarını bildirdi. Federasyondan yapılan a...
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track kategori birincilerinin ve kulüplerin, madalya ve kupalarını aldıklarını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu "Short Track Kategori Birincileri Yönergesi" ve "Short Track Kulüpler Şampiyonluğu Yönergesine" istinaden; sporculara madalya ve sertifikaları, kulüplere ise kupaları takdim edildi.

Açıklamada, "Dereceye giren sporcu ve kulüplerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz." denildi.

21 Kas 2020 - 17:30 AA Ankara- Spor

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