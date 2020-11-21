21 Kas 2020 - 18:46- Spor

Gençlerbirliği – Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş(8), rakibi ile mücadele etti.