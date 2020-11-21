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21 Kas 2020 - 18:46- Spor

Gençlerbirliği – Fenerbahçe

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Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş(8), rakibi ile mücadele etti.
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Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş(8), rakibi ile mücadele etti.

21 Kas 2020 - 18:46 AA Ankara- Spor

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