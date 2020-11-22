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22 Kas 2020 - 11:53- Asayiş G: 22 Kas 2020 - 11:54

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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22 Kas 2020 - 11:53 AA Ankara- Asayiş

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