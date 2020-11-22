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22 Kas 2020 - 14:01- Spor

İlbank – Aydın Büyükşehir Belediyespor

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonunda, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlbank oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonunda, Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. İlbank oyuncuları kazandıkları sayı sonrası sevinç yaşadı.

22 Kas 2020 - 14:01 AA Ankara- Spor

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