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23 Kas 2020 - 14:15- Asayiş G: 23 Kas 2020 - 14:16

Ankara Keçiören'de bir haftada 6 eve giren hırsızlık zanlısı yakalandı

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Ankara'da bir hafta içerisinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'da bir hafta içerisinde 6 ayrı evden hırsızlık yapan zanlı, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Keçiören ilçesinde aynı bölgede artan hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Yaklaşık 200 ayrı güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, son bir haftada Keçiören'de 6 ayrı eve girip hırsızlık yapan zanlının D.G olduğunu belirledi. Zanlının aracını da tespit eden ekipler, takibe aldıkları, yeni bir eve girmek için harekete geçen D.G'yi hırsızlık olaylarında giydiği kıyafetler üzerindeyken yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
# HIRSIZLIK, ankara, keçiören, hırsız
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23 Kas 2020 - 14:15 AA Ankara- Asayiş

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