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24 Kas 2020 - 11:01- Eğitim G: 24 Kas 2020 - 11:03

Ankara Valisi Şahin'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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"Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Vali Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, öğretmenliğin; sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleği olduğunun altını çizdi.

Öğretmenlerin, istikbali imar eden eğitim neferleri olarak çocukların bireysel geleceğine yön verirken toplumun da geleceğini şekillendirdiğini ifade eden Şahin, ilim ve irfanla donanmış bir gençliğin, Türkiye'nin yarınları için en önemli güvence olduğunu belirtti.

Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum.

Eğitim, değiştirici ve dönüştürücü bir süreçtir. Bu sürecin en önemli unsurları olan öğretmenler, insan ruhundaki sevgiyi ve merhameti diri tutan bir eğitimle, mesuliyet duygusu gelişmiş, diğerkam fertler yetiştirerek yeryüzünde barış ve huzuru mümkün kılacaklardır. Bizler de tarihinin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle irfan pınarlarımız olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bir kez daha kutluyor, başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevlerini yapmış olmanın huzuruyla emeklilik günlerini geçiren öğretmenlerimize de uzun bir ömür temenni ediyorum."

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24 Kas 2020 - 11:01 AA Ankara- Eğitim

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