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24 Kas 2020 - 15:31- Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

24 Kas 2020 - 15:31 AA Ankara- Ekonomi

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