24 Kas 2020 - 15:31- Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.