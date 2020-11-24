Haberler Ankara Haberler Ankara
24 Kas 2020 - 20:00- Spor

Kadın Tekvando Milli Takımı'ndan Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda 5 madalya

ABONE OL Google News Sayfamız

Kadın Tekvando Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb&#39;de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz mada...
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kadın Tekvando Milli Takımı, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından 8'incisi yapılan şampiyonada, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonada, 53 kiloda Zeliha Ağrıs altın madalya elde ederken, 67 kiloda İkra Kayır ve +73 kiloda Nafia Kuş gümüş ve 49 kiloda Rukiye Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından beri ilk defa uluslararası bir organizasyon için Türkiye adına 5 sporcunun tatamiye çıktığı şampiyonada, milli tekvandocu Nur Tatar ise sakatlığı nedeniyle yer alamadı.

Tüm sıkletlerde madalya kazanan milli tekvandocuları kutlayan Federasyon Başkanı Metin Şahin, "Mart ayından bu yana salgın nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan’da yapılan şampiyonaya tüm tedbirlerimizi alarak katıldık. 5 sporcumuz da madalya kazanmayı başardı. Hepsini tek tek kutluyorum. Özellikle finalde son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u yenerek altın madalyaya uzanan Hatice Kübra İlgün tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği sonuçlar olimpiyat oyunları öncesinde umutlarımızı arttırıyor." ifadelerini kullandı.

24 Kas 2020 - 20:00 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya Üniversitesi – Büyükşehir Belediye Adana Basketbol mask
Çankaya Üniversitesi – Büyükşehir Belediye Adana Basketbol
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor mask
Ankara Keçiörengücü - Akhisarspor
İlbank – Aydın Büyükşehir Belediyespor mask
İlbank – Aydın Büyükşehir Belediyespor
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TSYD Ankara Şubesi yönetimini ağırladı mask
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, TSYD Ankara Şubesi yönetimini ağırladı
Galatasaray'ın konuğu Kayserispor mask
Galatasaray'ın konuğu Kayserispor
Gençlerbirliği – Fenerbahçe mask
Gençlerbirliği – Fenerbahçe
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Mardin'de 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi mask
Mardin'de 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı mask
Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı
Son Dakika! 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Koca ayrıntıları açıkladı... mask
Son Dakika! 12 bin personel alınacak! Sağlık Bakanı Koca ayrıntıları açıkladı...
TÜBİTAK 105 personel alacak mask
TÜBİTAK 105 personel alacak
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi mask
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 35 kişi tutuklandı mask
Ankara'da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 35 kişi tutuklandı

GALERİ

Masterchef’te Diskalifiye Kaosu! Elendi Ama Hala Ekranda, Uğur’un Diskalifiyesi Senaryo muydu? Acun Ilıcalı’nın Son Açıklaması? mask
Masterchef’te Diskalifiye Kaosu! Elendi Ama Hala Ekranda, Uğur’un Diskalifiyesi Senaryo muydu? Acun Ilıcalı’nın Son Açıklaması?
Yudum Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Yudum Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir? mask
Yudum Ayçiçek Yağı Fiyatı 2021! Yudum Ayçiçek Yağı A101, Bim, Şok, Migros, Carrefour, Trendyol, Hepsiburada Fiyatı Nedir?
Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi! mask
Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi!
Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor! mask
Masterchef Devri Artık Kapandı! ''Yayından Kaldırılıyor!'' Reyting Sonuçlarını Gören Şok Geçiriyor!
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı! mask
Ankara'da Koronavirüsle İlgili Esrarengiz Açıklama! Çin'den Geliyor... Bilim Kurulu Üyesi Tüm Gerçekleri Anlattı!
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı! mask
Somer Şef Öyle Bir Şey Dedi Ki, Görenlerin Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık Kaldı! Linç Yemişti, Zehir Zemberek Açıklamalar Yaptı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL