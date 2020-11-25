Hükümetin Esnafla İlgili Destek Çalışması Konusunda ATO Başkanı Baran’dan Çağrı

Ankara Ticaret Odası ( ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı tarafından pandemi nedeniyle darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanmasına dair çalışmaların çok yerinde ve önemli olduğunu belirterek, “Ticaret Odalarımıza kayıtlı şahıs şirketleri ve küçük işletmeler de destek ihtiyacında. Esnafımıza destek sağlanırken bizim üyelerimiz de unutulmasın.” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, hükümetin esnafla ilgili destek çalışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanlığı kabinesinin pandemi sürecinde, milletin sesine ve taleplerine kulak veren bir yaklaşım sergilediğini hatırlatan Baran, “Pandemi önlemleri kapsamında geçici kapatmalar başladığında gerek Oda olarak gerekse üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla dile getirdiğimiz tüm taleplerimiz hükümetimize iletildi ve birçoğuna çözüm üretildi. Şimdi pandemiye karşı daha çetin bir mücadele vermemiz lazım. Bu mücadelede, istihdama, üretime ve ticarete önemli katkı sağlayan işletmelerimizin desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

İşletmelerin kayıtlı oldukları kuruluşlara göre değil, büyüklük, ciro ve istihdama göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları söyledi:

“Ankara Ticaret Odamıza kayıtlı işletmelerin yüzde 20’si şahıs şirketi. Bugünün en çok sıkıntı çeken restoran, lokanta, kafe işletmecileri, pastacı, çikolata ve tatlıcılar dikkate alındığında Odamıza kayıtlı üye sayısı 7 bini aşarken, Esnaf Odaları’nın üye sayısı 5 bin civarında. Aynı işi yapan ancak kayıtlı kuruluşu farklı olan işletmeler aynı değerlendirilmeli ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın çalışmalarını yürüttüğü desteklerden aynı ölçülerde faydalandırılmalıdır. Hükümetimizin ihtiyacı olan tüm sektörlere katkı sağlayacağına inancımız tamdır”