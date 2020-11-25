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25 Kas 2020 - 14:21- Belediyeler

36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 36. Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 36. Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı ile katıldı.

25 Kas 2020 - 14:21 AA Ankara- Belediyeler

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