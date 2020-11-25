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25 Kas 2020 - 16:50- Ekonomi G: 25 Kas 2020 - 16:51

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 37 kuruş zam

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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 37 kuruş zam geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya, İzmir'de 6,75 liradan 7,12 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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25 Kas 2020 - 16:50 AA İzmir- Ekonomi

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