25 Kas 2020 - 20:25- Spor
MKE Ankaragücü Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.