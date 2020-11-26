Gençlerbirliği'nde Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ana bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Floyd Ayite ve Mustafa Seyhan katılmadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.