27 Kas 2020 - 21:00- Spor

Ankaragücü - Trabzonspor: 0 - 1

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor, Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Ankaragücülü Idriz Voca (ortada) ile Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme (sağda) mücadele etti.