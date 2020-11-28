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28 Kas 2020 - 09:08- Asayiş G: 28 Kas 2020 - 09:09

Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüsteki bir polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı.

Şarampole devrilen araçtaki 5 polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Tekağaç, bugün Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesinde defnedilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
# mersin, trafik kazası
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28 Kas 2020 - 09:08 AA Mersin- Asayiş

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