Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 1 şehit, 4 yaralı

Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsüne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi'nde kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki 5 polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Tekağaç, bugün Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki törenin ardından Anamur ilçesinde defnedilecek.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.