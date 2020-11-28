Haberler Ankara Haberler Ankara
28 Kas 2020 - 22:11- Siyaset G: 28 Kas 2020 - 22:12

28 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 4 bin 903 oldu, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi Toplam hasta 487 bin 912 olurken vefat sayısı 13 bin 373'e çıktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bugün tespit edilen 4903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur"
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'de son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 714 kişi oldu.

Son 24 saatte, 182 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 396 bin 227'ye yükseldi. Bugün 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bugüne kadar en yüksek vefat sayısı görüldü.

Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424'e ulaştı. Hasta sayısı 487 bin 912, vefat sayısı 13 bin 373, ağır hasta sayısı 4 bin 903, aktif hasta sayısı 78 bin 312 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

- " Sağlık ordumuz ağır yük altında"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4 bin 903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

# Fahrettin Koca, Kovid-19, 28 kasım vaka sayısı, 28 kasım ankara vaka sayısı, 28 kasım türkiye vaka sayısı, 28 kasım coronavirüs, haberler ankara, ankara corona, koronavirüs, türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık

28 Kas 2020 - 22:11 AA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
26 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
26 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar!
Keçiören Belediyesi kış bostanından ilk hasadı bekliyor mask
Keçiören Belediyesi kış bostanından ilk hasadı bekliyor
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
Son Dakika! Akıncı Üssü davasında karar verildi mask
Son Dakika! Akıncı Üssü davasında karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Yerli aşı için tarih belli oldu... mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Yerli aşı için tarih belli oldu...
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar!
MSB: "Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı" mask
MSB: "Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı"
Ankara'da PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara'da PKK propagandası yaptıkları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri Almaya Mecburuz, Almaya Devam Edeceğiz... mask
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri Almaya Mecburuz, Almaya Devam Edeceğiz...
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmak için şart koştu! mask
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmak için şart koştu!
MKE Ankaragücü - Trabzonspor mask
MKE Ankaragücü - Trabzonspor

GALERİ

Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması 20.00'de başladı! Başkentte sokakları sessizliğe büründü mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması 20.00'de başladı! Başkentte sokakları sessizliğe büründü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi mask
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlama dışındaki zamanların da evde geçirilmesini istedi
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Novi Pazar'da "Türkçe bilim sınıfı" açtı mask
AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Novi Pazar'da "Türkçe bilim sınıfı" açtı
Masum 252. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Heyacan Dorukta... mask
Masum 252. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Heyacan Dorukta...
Arka Sokaklar 568. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Hüsnü Evleniyor Mu? mask
Arka Sokaklar 568. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Hüsnü Evleniyor Mu?
Doğduğun Ev Kaderindir 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Çaresiz bir Erkek ve Yeni Bir Aşk... mask
Doğduğun Ev Kaderindir 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Çaresiz bir Erkek ve Yeni Bir Aşk...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL