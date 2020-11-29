Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında, Karayolları ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları takımı oyuncusu Ezgi Akyaldız (9), rakibi Dilara Elmacıoğlu (11) ile mücadele etti.
29 Kas 2020 - 15:17- Spor Güncelleme: 29 Kas 2020 - 15:29
Karayolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - 0
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında, Karayolları ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları takımı oyuncusu Ezgi Akyaldız (9), rakibi Dilara Elmacıoğlu (11) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.