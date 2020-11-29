29 Kas 2020 - 15:17- Spor

Karayolları - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3 - 0

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında, Karayolları ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas takımları, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları takımı oyuncusu Ezgi Akyaldız (9), rakibi Dilara Elmacıoğlu (11) ile mücadele etti.