Milli tenisçi Ergi Kırkın, Tunus'ta zirvede yer aldı

Milli tenisçi Ergin Kırkın, Tunus'un Monastır kentinde düzenlenen Magic Hotel Tours'un finalinde Estonyalı rakibi Kenneth Raisma'yı mağlup etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ergin Kırkın, Uluslararası Tenis Federasyonunun toplamda 15 bin dolarlık para ödüllü turnuvasında set kaybı yaşamadan finale çıktı.
Finalde Estonyalı rakibi Kenneth Raisma karşısında 89 dakika süren maçta 5 kez servis kırmayı başaran Ergin Kırkın, rakibini 1-6, 6-4, 6-1 sonuçlarla yendi.
Profesyonel kariyerinin üçüncü zaferini kazanan 21 yaşındaki milli sporcu, tenise verilen salgın arasından sonra profesyonel turda kupa kaldıran ilk milli sporcu oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.